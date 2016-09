Kategorie(n): Buchtipp: Praxishandbuch Bremsen

Eine der sicherheitsrelevantesten Baugruppen eines Fahrzeugs sind die Bremsen. Nur eine sorgfältig gewartete Bremsanlage kann dafür sorgen, dass ein Wagen zuverlässig und sicher verzögert wird. In diesem neuen Buch aus der erfolgreichen Reihe Edition Markt Praxishandbuch findet der technisch versierte Leser alles Wissenswerte rund um das Thema Bremsen. Ausführlich werden der unterschiedliche Aufbau und die Wirkungsweise von Scheiben- und Trommelbremsen einfach und verständlich erklärt. Informative Funktionsübersichten zeigen die technischen Zusammenhänge und das Zusammenspiel der einzelnen Bauteile.

Autor Martynn Randall vermittelt dank reichlich praktischer Erfahrung auf dem Gebiet der Bremsentechnologie sein komprimiertes Wissen ohne unnötige Fachbegriffe und komplizierte Berechnungsgrundlagen, sodass auch der Hobbyschrauber problemlos die beschriebenen Wartungsarbeiten an seinem Fahrzeug nachvollziehen kann. Dabei hilft eine detaillierte Bebilderung mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen, um dem Freizeitmechaniker die Hemmungen vor Arbeiten an der bremse zu nehmen, ohne dabei gleichzeitig die Sorgfalt zu vernachlässigen. Im neuen Praxishandbuch wird nicht nur der Wechsel von Bremsklötzen und Bremsbelägen ausführlich geschildert, sondern auch der Austausch von Radbremszylindern, das Überarbeiten und Instandsetzen von Bremssätteln und Hauptbremszylindern sowie das Erneuern der Bremsflüssigkeit und Wartungsarbeiten am Handbremsmechanismus. Auch werden Antworten au die wichtigsten Fragen rund um das Thema ABS gegeben. Ein ausführliches Glossar mit Fachbegriffen und verschiedene Fehlersuchpläne vervollständigen das neue Werk der beliebten HEEL Praxisbuchreihe.

Wertung: Wer sich bisher an seine Oldtimer-Bremsen nicht rangetraut hat, kann mit diesem Buch einen Versuch wagen. Ich empfehle aber einen Fachmann hinzu zu ziehen, da mit der eigenen Sicherheit und der anderer Verkehrsteilnehmer nicht zu Spaßen ist!

Preis: 12,95 Euro

ISBN: 9783898808927